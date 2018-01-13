طقس الأيام المقبلة.. أجواء غائمة وزخات مطر في بعض المناطق

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، طقسا صحوا مع قطع من الغيوم غدا السبت في المناطق كافة، وانخفاض الحرارة عدة درجات يوم الاثنين القادم.

وذكرت الهيئة في نشرتها، اليوم (12 كانون الثاني 2018)، أن “طقس غدا السبت في المنطقتين الشمالية الوسطى سيكون صحوا مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق الذي شهد تسجيل درجة حرارة عظمى 21 مئوية، وفي المنطقة الجنوبية طقس صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق”.

وعن طقس يوم الأحد، بينت أن الطقس في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية طقس غائم جزئيا وأحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية طقس غائم جزئيا وأحيانا غائم”.

وأضافت الهيئة أن “الطقس يوم الإثنين القادم في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية طقس غائم جزئيا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية طقس صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق”.

وتوقعت أن “الطقس يوم الثلاثاء القادم في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية طقس صحو إلى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية طقس صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق”.