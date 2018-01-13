(قائمة الحشد).. (الولاء لايران.. العراق سوق للصناعة الايرانية، خامنئي حاكمنا.. سليماني قائدئنا)

بسم الله الرحمن الرحيم

العمالة بالعراق (عقيدة).. (الخيانة اصبحت.. شرف).. (الولاء للخارج.. وطنية).. (حق الانسان بالعيش والخدمات.. ترف غير مبرر).. (البحث عن فرص عمل مدنية، عدم نصرة لله).. (البحث عن الاستقرار.. عمالة للصهاينة والامريكان).. (اقامة علاقات مع دول العالم المتقدم كامريكا اوربا واليابان.. نصرة للكافرين دون المؤمنين)؟؟ ولكن (الانبطاح لروسيا النصرانية.. ولاء لال البيت)؟؟ (اقامة قواعد للامريكان بالعراق لدعم العراق ضد الارهاب .. احتلال.. ولكن اقامة قواعد للروس بسوريا لـعشرات السنين لدعم نظام بشار الاسد ضد شعبه.. تحرير)؟؟ (امريكا التي حاربت الارهاب بالعراق القادم من سوريا,.. تصبح هي من جلبت الارهاب؟؟ ولكن سوريا التي ارسلت الارهابيين للعراق منذ عام 2003 باعتراف رجل ايران المالكي.. تصبح سورية المقاومة)؟!!

من كل ذلك نسال (ما هو مشروع مليشيات الحشد التي سوف تدخل بالانتخابات المقبلة).. وهي بمجموعها (الموالية للخامنئي الحاكم الايراني والتي تفخر بان قائدها رستم العراق الجديد قاسم سليماني).. وهي قوائم نشأت قبل فتوى الكفائي .. وتمثل مخالب في كثير منها مسلحة للاحزاب والكتل السياسية الفاسدة التي شاركت بالحكم بعد عام 2003).. المهم هذه القائمة (المطروحة للحشد).. دورها المرسوم لها ايراني هو:

1. عرقلت اي مشروع سياسي يتقارب مع اي دولة او جهة بالعالم يخدم العراق.. (لا يخدم المصالح الايرانية)، وارسال رسالة للعالم بان (اي قرار بخصوص العراق لا يمر الا عبر طهران اولا وحصرا).

2. ضمان عدم نهوض اي قطاع صناعي وزراعي بالعراق .. لان ذلك يعني استيعاب ملايين العاطلين عن العمل ومنهم عشرات الاف من خريجي الجامعات والمعاهد.. (وهذا سوف يقوض جهود المقاومة التي يقودها سليماني.. بتاسيس المليشيات.. فذهاب الشباب للمعامل والمزارع يعني عدم انخراطهم بالمليشيات)..

3. ضمان استمرار (العراق مستعمرة وسوق استهلاكية لبضائع ايران الصناعية والزراعية الرديئة وبمليارات الدولارات.. و خاصة ان ايران تخطط لتصدير ما قيمته 25 مليار دولار سنويا للعراق مستقبلا).. فنهوض اي قطاع صناعي وزراعي بالعراق سوف يزاحم المنتجات الايرانية التي لو نهضت قطاعات العراق سوف تنتج نفس ما تنتج ايران اصلا.. فتعتبر ايران ذلك (حرب اقتصادية عليها.. وضمن الحصار الاقتصادي الغير مباشر.. )..

4. ضمان (هيمنة ايران السياسية) على العراق.. بضمان عدم بروز اي نخب سياسية او احزاب او قوى تعارض النفوذ والهيمنة الايرانية على العراق.. (بعيدا عن اللغة القومية والمذهبية).. فايران تحرص على (ربط المعارضين لهيمنتها على العراق، بالطائفية والعنصرية، ليسهل تسميتهم دواعش وهابية نواصب، بعثية)..

5. تأكيد بان (العراق تحت ولاية الفقيه الايرانية، وطرح خامنئي حاكم ايران بانه الحاكم الفعلي للعراق، وخامنئي هو المسؤول عن قائمة الحشد السياسية، اما الاحزاب المحسوبة شيعيا الموالية لايران يشرف عليها مباشرة ويديرها خامنئي).

6. استمرار (جعل العراق ورقة قمار.. تلعب بها ايران مع المجتمع الدولي).. (وجعل العراق جبهة وساحة لتصفية حسابات ايران القومية العليا).. وتسخير كل موارده لمساعي ايران التوسعية بالمنطقة..

7. استمرار (جعل العراق جزء من ممرر بري لايران من طهران للمتوسط) وتأمينه عبر (مرتزقة من الشيعة العرب) يزفون بالمستنقعات ا لسنية بسوريا وشمال منطقة العراق..

8. زرع الرعب والخوف بنفوس الشارع الشيعي العربي خاصة والعراق عامة.. ضد كل من يفكر ان يعارض ايران ويعمل على رفض الهيمنة الايرانية على العراق.

ونشير هنا.. بان الاسوء من السياسيين.. هي كتلهم السياسية.. والاسوء منهما.. هم الناخبين الذين ينتخبونهم كل اربع سنوات فيداورونهم كتدوير النفايات .. ليثبتون بانهم شعب لا ينتخبون الا الافسد، والاسوء، والافشل.. والاكثر عمالة (للايراني ليثبت تشيعه).. ويسارعون لانتخاب اصنامهم المقدسة والقومية.. رغم فسادها وفشلها.. فمن قال لكم نحن شعب نريد ان نكون مثل (الامارات بترفها.. وماليزيا بنهوضها).. (نحن شعب نريد ان نكون مثل سوريا بدمارها.. و جنوب لبنان بضياعها.. لنثبت باننا محور مقاومة للنخاع).. (من قال لكم نحن نريد ان يصبح ابناءنا علماء و فنيين وعمال وزراعيين.. بل نريدهم مرتزقة بمليشيات ولي الفقيه الايراني)..

ونسال هنا (محور المقاومة للنخاع).. قولوا لنا.. من هم ممثلي امريكا والسعودية) بالعراق؟؟

مقابل ما نعرفه عن ما يمثل ايران (احزاب تعلن ولاية ايران على العراق.. مليشيات جهرت بالولاءها لايران ولاية الفقيه الايرانية للخامنئي الزعيم الايراني) بمعنى (هل تستطيعون ان تقولون لنا من يمثل امريكا والسعودية.. الذين يلعبون شاطي باطي بالعراق حسب ما يدعي البعض؟؟).؟؟ ونسال (الخراب والفشل).. من وراءه هل مثلا (اقلام كتاب ماجوره كما يدعي من يدعي) فنسال مثلا من سرق ميزانية وزارة التجارة؟؟ اليس من حزب الدعوة الاسلامية عبد الفلاح السوداني المقربين من ايران؟؟ من سرق البصرة اليس النصراوي من المجلس الاعلى؟؟ من سرق ميزانية العراق شلع قلع اليس بظل نوري المالكي رجل ايران بالعراق.. اي من سرقنا وقتلنا وسبب خرابنا هم اعداء امريكا الذين حكموا فسادا وافسادا.. و المقاومة العاهرة التي استنزفت خيرة دماء الشيعة العرب لمصالح ايران القومية العليا ولمصالح سوريا البعثية..

ونعرف لكم هنا من هي (شريحة المغمضين).. الذين هم (شريحة من الناخبين.. يشاركون بالانتخابات.. مغمضين.. باختيارهم قائمة.. ينتظرون صنمهم المقدس.. ان يقول لهم انتخبوه).. وطبعا كثير ان لم يكونون اغلبيهم.. كانوا من هذه الشريحة بعد عام 2003 (ولكن بعد وعي الكثيرين).. بقت طبقة (المغمضمين) صامدة.. يعتمد عليها السياسيين بترشيحهم للانتخابات مطمئنين وصولهم للانتخابات عبر اصواتهم..

وبخصوص (قاسم سليماني).. لماذا عندما زار (سليماني الايراني) اربيل والتقى مع البرزاني.. ويتم فتح الحدود مع ايران ومنافذ كوردستان مع ايران.. (لم يعترض سياسيي شيعة الكراسي ببغداد).. (ولكن عندما يزور وفد من بغداد اواربيل بعضهم بعض.. ويتعهد العبادي بدفع رواتب موظفي الاقليم تنقلب الدنيا)؟؟ ثم سليماني (مستشار سياسي لو عسكري لو شنو)؟؟ حتى يزور اربيل ويتكلم بشؤون العراق؟؟ ويزحف مع مليشياته على كركوك لمصالح ايران القومية العليا (لتعلن ايران بعدها تصدير نفط كركوك الى كرمنشاه)؟؟ لينكشف سبب كل ما جرى بكركوك هو اطماع ايرانية بنفط كركوك..

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم