منظمة عراقية: مخلفات داعش تعيق عودة نازحي تلعفر

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق (مؤسسة رسمية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها بغداد)، اليوم السبت، ان هناك صعوبات في إعادة النازحين الى قضاء تلعفرغربي مدينة الموصل، بسبب عدم رفع الألغام والمتفجرات التي خلفها تنظيم “داعش”.

واستعادت القوات العراقية في الـ27 من آب/أغسطس الماضي، قضاء تلعفر كلياً من سيطرة تنظيم “داعش” بعد معارك استمرت نحو 8 أيام، قتل خلالها أكثر من 700 عنصر من “داعش” بحسب مصادر عسكرية.

وقالت المفوضية في بيان لها إن “هناك ضرورة لاستكمال تطهير المناطق المحررة من الألغام والمتفجرات التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية وإعادة تأهيلها بالخدمات قبل إعادة النازحين إليها إذ مازالت بعض المناطق المحررة ومنها قضاء تلعفر”.

وأضافت المفوضية أن “القضاء يشهد حوادث شبه يومية بسبب وجود مواد متفجرة داخل المنازل والأحياء السكنية وهي بحاجة إلى جهود حكومية لتطهيرها وتأمينها قبل إعادة العوائل النازحة إليها”.

وبيّنت المفوضية أنها “تابعت تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة تسعة مواطنين من النازحين وجرح 28 آخرين بينهم أطفال أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر الأراضي التركية”.

وطالب المفوضية الجهات المعنية بـ”اتخاذ المزيد من إجراءات السلامة واستخدام وسائل النقل الآمنة خلال عملية إعادة النازحين لمناطقهم خصوصاً مع وجود العديد من الأطفال حفاظاً على أرواحهم ولتفادي تكرار هذه الحوادث مستقبلاً”.

من جهته، قال مصدر في جهاز الأمن الوطني بقضاء تلعفر طلب عدم الإشارة لاسمه، في تصريح صحفي إن “نحو 8 الاف عائلة نازحة عادت إلى قضاء تلعفر منذ الإعلان عن تحرير القضاء، وهي نسبة تشكل نحو 25% من مجموع النازحين”.

وأضاف المصدر أن “مديرية الأمن الوطني في قضاء تلعفر قررت فتح مكاتب لها في جميع مناطق الموصل التي يتواجد فيها نازحون من قضاء تلعفر، لغرض إجراء التدقيق الأمني بشكل سريع وضمان عودة النازحين إلى منازلهم”.

ويتألف القضاء من مدينة تلعفر (مركز قضاء تلعفر) وبلدتي العياضية والمحلبية، فضلاً عن 47 قرية.