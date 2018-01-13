ناعم: لا خوف على حراسة المرمى بوجود باسل

أشاد مدرب حراس منتخبنا الاولمبي عبد الكريم ناعم، الجمعة، بـ”المستوى الجيد” الذي ظهر به الحارس احمد باسل في مواجهة ماليزيا، فيما أكد أنه “لا خوف” على حراسة المرمى بوجوده.

وقال ناعم في تصريح نقله موفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي، وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “الحارس احمد باسل ظهر بمستوى جيد في المباراة الاولى، وكان شجاعا في حسم العديد من الكرات ومصدر ثقة لزملائه”.

واضاف ناعم، أنه “لا خوف على حراسة المرمى بوجود باسل”، متمنيا أن “يكون في قمة جاهزيته الفنية والبدنية في مباراة السعودية”.

وبين ناعم، أن “السعودية سبق ان لاعبنا منتخبها في التصفيات برغم تغيير المدرب السعودي بمدرب ارجنتيني وتغيير بعض اللاعبين، الا ان طريقة المنتخب السعودي التي شاهدناها في المباراة الاولى لم تختلف عن الطريقة التي لعب فيها معنا في التصفيات”، مؤكدا “لدي ثقة كبيرة بالحارسين علي عبد الحسن وحيدر رحيم، وان عمله مع الحراس الثلاثة لايقتصر على هدف تحقيق البطولة بل اعدادهم ليكونوا خير ركيزة لمنتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة”.