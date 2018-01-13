وزير داخلية كردستان يصل غدا الى بغداد لبحث عدة مسائل من اهمها المنافذ الحدودية

من المقرر ان يتوجه، وزير داخلية اقليم كردستان العراق، غدا السبت، الى بغداد، للقاء وزير الداخلية، قاسم الاعرجي، لبحث عدد من المسائل التي تهم الجانبين.

وقال مصدر في وزارة الداخلية في تصريح له، اليوم (12 كانون الثاني 2018)، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء، ان سنجاري سيزور بغداد يوم غد، للقاء وزير الداخلية قاسم الاعرجي، لبحث عدد من المواضيع، اهمها ملف ادارة المنافذ الحدودية والجوازات والبطاقة الموحدة، والتعاون المشترك”، بحسب تعبيره.

وذكرت وسائل اعلام كردية، ان وفد الاقليم، سيبحث فقط، مسألة ادارة المنافذ الحدودية والمطارات مع المركز.

وكانت الحكومة العراقية، ارسلت من قبل لجنة عليا الى اربيل، للتباحث والتفاوض حول نفس الموضوع مع كردستان.

يذكر ان زيارة وزير داخلية حكومة كردستان، يعتبر اول زيارة رسمية حكومية من نوعه، منذ اجراء استفتاء الاقليم على الاستقلال في 25 ايلول من العام الماضي، والذي ادى الى تأزم العلاقات بين بغداد واربيل، وانتشار القوات العراقية فيما بعد في المناطق المتنازع عليها في 16 تشرين الاول الماضي.

ك.ف