إقليم كردستان: اعتقلنا 350 داعشيّاً في كركوك سلّموا أنفسهم للبيشمركة

ردت حكومة إقليم كردستان على اتهامات كانت قد وجهتها منظمة حقوق الإنسان الدولية لقوات الأسايش بشأن احتجاز وإخفاء مصير 350 معتقلاً من العرب السنّة في كركوك بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش، خلال عمليات تحرير مناطق جنوبي وغربي المحافظة في تشرين الاول الماضي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد اتهمت حكومة إقليم كردستان، في ختام العام الماضي، باعتقال 350 شخصاً من العرب السنّة في كركوك، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وقالت لجنة الرد لحكومة إقليم كردستان، في بيان اطلعت عليه (المدى) أمس، إن”منظمة العفو الدولية أصدرت في الـ21 من كانون الاول 2017، تقريراً بعنوان (إقليم كردستان العراق..إخفاء 350 معتقلاً)، تحدثت فيه عن عدد من المعتقلين المنتمين لداعش الذين تم احتجازهم في المعتقلات الرسمية وغير الرسمية بالمؤسسات الأمنية لحكومة إقليم كردستان في مدينة كركوك، وعدم معرفة مصيرهم بعد أحداث الـ 16 من تشرين الأول وهجوم الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها، كما يتحدث التقرير عن مطالبات الأهالي بالكشف عن مصير ذويهم”.

وأوضحت اللجنة الكردية”حتى يوم الـ 16 من تشرين الاول الماضي، لم يكن هناك أي معتقل محتجز لدينا في أمن (أسايش) كركوك، باستثناء سجن مؤقت في قضاء الدبس لاستقبال المرحلين من الحويجة الذين كانوا يأتون إلى الدبس قبل انطلاق عملية تحرير الحويجة، وكان من بينهم أعضاء في داعش أو ممن ساندوا التنظيم، حيث كانوا يقومون بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية في إقليم كردستان وجميعهم كانوا من العرب السنّة، وعددهم كان يقارب الألف، ومن ثم نقلوا جميعاً إلى أمن أربيل ومديرية الأمن العامة، بسبب عدم وجود اي معتقل في كركوك، وكانت مهام الجهات الأمنية بكركوك فقط المساعدة في نقلهم وكانت العملية تنفذ بأمر من المسؤولين العسكريين في محور كركوك، وكانت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب هي من تتولى مسؤولية نقلهم”.

وأكدت اللجنة الكردية”الإفراج عن الأبرياء أو الذين لم تثبت الاتهامات ضدهم وإحالة المتورطين من أعضاء داعش إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات معهم، مع التمتع بجميع الحقوق القانونية”. واستدركت بالقول إن”طريقة اعتقال هؤلاء الـ 350 معتقلاً المنتمين إلى داعش تختلف عما ورد في تقرير العفو الدولية، لأنهم هم من سلّموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم لداعش والانفصال عن عوائلهم، وأنهم لم يسلّموا أنفسهم للجيش العراقي، لكن عائلاتهم نقلت إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم التمكن من إخبار عائلاتهم باعتقالهم”.

وأوضحت لجنة الرد الكردستاني بالقول إن”أعداد المعتقلين في كركوك بتهم ارتباطهم بداعش كانت بالشكل الآتي: اعتقل 115 شخصاً في عام 2014، واعتقل 182 شخصاً عام 2015، واعتقل 83 شخصاً في عام 2016، وخلال الأشهر الستة الأولى لعام 2017 تم اعتقال 19 شخصاً”.

وفي ما يخص أعداد المعتقلين الذين خضعوا للتحقيق، فكانوا 33شخصاً في عام 2014، و78 شخصاً في عام 2015، و20 شخصاً في عام 2016، و6 أشخاص في الأشهر الستة الأولى من عام 2017″.

وبشأن الاحكام القضائية الصادرة بحق المعتقلين من عناصر داعش، أكدت اللجنة الكردستانية أن”الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام كانت على النحو الآتي: 5 أشخاص في عام 2014، و23 شخصاً في عام 2015، و7 أشخاص في عام 2016″، نافية صدور أحكام قضائية خلال الاشهر الستة الاولى من العام الماضي، مشيرة الى”تمييز الأحكام الصادرة بحق 36 شخصاً خلال تلك الفترة”.

وبشأن محاكمة المتهمين بقضايا إرهابية وتسليمهم إلى الحكومة الاتحادية، أشار تقرير اللجنة الى أن”حكومة إقليم كردستان مستمرة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية بشأن تسليم معتقلي داعش، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، فإن التنسيق مستمر بشأن مصير المعتقلين بتهم الانتماء لداعش والمدانين بهذه التهم”.

واستدركت اللجنة بالقول”لكنّ الحكومة الاتحادية لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل رسمي لتسليم المعتقلين بتهم إرهابية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية”.