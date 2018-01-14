ائتلاف نصر العراق: عازمون على تصحيح مسار العملية السياسية ومحاربة الفساد

اكد ائتلاف نصر العراق برئاسة حيدر العبادي، السبت، العزم على تصحيح مسار العملية السياسية ومحاربة الفساد، فيما اشار الى انه منفتح على كافة القوى الوطنية الخيرة من كل التوجهات.
وقال الائتلاف في بيان تلقت صوت العراق، نسخة منه انه “عازم على تصحيح مسار العملية السياسية واخراجها من المحاصصة ومحاربة الفساد”، مبينا انه “يسعى الى تأسيس مسار سياسي جديد وبناء مؤسسات الدولة وفق الدستور”.
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واضاف الائتلاف انه “سيبدأ معركة البناء والاعمار بعد ان تحررت كل اراضي العراق المعطاء”، لافتا الى انه “سيحرص على تطوير ثروات الشعب واستثمارها لينعم البلد بالرفاهية”.
واكد “عزمه على اعتماد الخبرة والمهنية مع حفظ مشاركة كل ابناء المحافظات في ادارة العراق الموحد”، لافتا الى انه “منفتح على كافة القوى الوطنية العراقية الخيرة من كل التوجهات”.
يذكر ان ائتلاف النصر الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وائتلاف الفتح الذي يترأسه الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ويضم المجلس الاعلى برئاسة همام حمودي اضافة الى كتل اخرى، تحالفا مساء اليوم ضمن ائتلاف نصر العراق، لخوض الانتخابات المقبلة.