ائتلاف نصر العراق: عازمون على تصحيح مسار العملية السياسية ومحاربة الفساد

اكد ائتلاف نصر العراق برئاسة حيدر العبادي، السبت، العزم على تصحيح مسار العملية السياسية ومحاربة الفساد، فيما اشار الى انه منفتح على كافة القوى الوطنية الخيرة من كل التوجهات.

وقال الائتلاف في بيان تلقت صوت العراق، نسخة منه انه “عازم على تصحيح مسار العملية السياسية واخراجها من المحاصصة ومحاربة الفساد”، مبينا انه “يسعى الى تأسيس مسار سياسي جديد وبناء مؤسسات الدولة وفق الدستور”.