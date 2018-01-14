البجاري: الائتلافات السنية لم تتغير وستكون بنفس الوجوه

صـوت العـراق : أكدت النائبة عن اتحاد القوى العراقية، نوره البجاري، ان الائتلافات {السنية} لم تتغير عن الائتلافات السابقة وبنفس الوجوه”.

وقالت البجاري في برنامج {بجرأة} بثته قناة الفرات الفضائية اليوم” لدينا ملاحظات على هذه التحالفات السياسية ولدينا حقوقيين سيتابعون ذلك مع مفوضية الانتخابات”.

وأضافت ان “قائمة الحشد فيها كيانات سنية دخلت انتخابيا وستغير من الخارطة السياسية”، مشيرة الى ان” المصلحة الحزبية والسياسية هي التي فاقمت كل الخلافات فالقوى الأكبر هي القوى الحشدية وسيكون لها الحظ الاوفر في الانتخابات المقبلة”.

وأشارت الى ان “جميع التحالفات بما فيها السنة فيها مشاكل ولكن قائمة رئيس وزراء حيدر العبادي كانت الأبرز”.

وبينت البجاري ان” الائتلافات السنية لم تتغير عن السابقة، وابرزها قائمتي أسامة النجيفي واحمد المساري”، مبينة ان” المرحلة السياسية المقبلة ستكون بنفس الوجوه”.انتهى

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