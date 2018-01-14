العبادي و”الفتح” ضمن ائتلاف “نصر العراق”

أفاد قيادي في منظمة بدر، السبت، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تحالفَ مع “تحالف الفتح” ضمن ائتلاف أسموه بـ”نصر العراق”.

وقال القيادي في تصريح اليوم (13 كانون الثاني 2018)، إن “ائتلاف النصر” برئاسة حيدر العبادي (عدة قوى سياسية وشخصيات) وائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري (15 تشكيلا معظمها تمثل قوى الحشد)، يتحالفان ضمن “ائتلاف نصر العراق” لدخول الانتخابات المقبلة.

وأكدت أن المصادر أن “العبادي أصبح رئيسا لائتلاف نصر العراق”.

وأضافت المصادر أن “تحالف الفتح يضم لغاية الآن تسعة من فصائل الحشد و 11 حزبا وكيانا منهم المجلس الاعلى الاسلامي والسياسي ابراهيم بحر العلوم”، مبينة ان تحالف النصر للعبادي انضم اليها كتلة الفضيلة و تيار الإصلاح برئاسة الجعفري ومستقلون برئاسة الشهرستاني فضلا لثلاث كتل من القوى السنية إحداها تابعة لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي وتحمل إسم بيارق الخير”.