العديد من القنوات الاعلامية الكوردية مهددة بالاغلاق خلال اسبوع

صرح مسؤول رفيع في وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان القنوات الاعلامية التي لا تقوم بتجديد رخصها لغاية الاسبوع المقبل سيتم غلقها، لافتا الى ان وزارته استحصلت موافقة مجلس وزراء الاقليم على اغلاق القنوات الممتنعة عن التجديد.

وقال المدير العام للاعلام والطباعة والنشر في وزارة الثقافة والشباب الكوردستانية محمد گردي ان القنوات الاعلامية في الاقليم بجميع انواعها مدينة للحكومة بنحو 3 مليارات دينار وهي ليست على استعداد لتجديد عقودها السنوية ودفع مبالغ للوزارة، لافتا الى انه تبعا لذلك ستتخذ الوزارة اجراءاتها ضد هذه القنوات.

واضاف ان قناة اعلامية في الاقليم سواء اكانت اذاعة او فضائية او محطة ارضية محلية اذا لم تقم بتجديد رخصها لغاية 20 من شهر كانون الثاني الجاري وارسال المبالغ الى الوزارة ستغلق.

وتابع گردي انه من اجل اتخاذ تلك الاجراءات بحق القنوات الممتنعة عن التجديد تم اتخاذ اجراءات نهائية وتم استحصال موافقة مجلس الوزراء، مضيفا ان اغلاق اي قناة سيتمر لغاية قيامها بدفع المبلغ الذي يترتب بذمتها وتجديد رخصة عملها.

وتشير مصادر في الوزارة الى ان 270 قناة اعلامية مرئية ومسموعة منها 34 قناة فضائية و93 قناة محلية ارضية و143 محطة اذاعية.