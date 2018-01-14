الفيلم الدرامي “ديترويت” يصل صالات السينما في الإمارات

الإمارات العربية المتحدة، دبي، 14 يناير، 2018: تستعد صالات السينما في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط لعرض فيلم “ديترويت” الذي يعد واحدًا من أكثر الأفلام السينمائية المرتقبة خلال عام 2018، وذلك بدءًا من يوم 10 يناير.

ويعد العمل السينمائي من إبداع المخرجة كاثرين بيغلو، الحائزة على جائزة الأوسكار، والتي سبق لها أن قدمت عددًا من أبرز الأفلام التي حازت على اهتمام هائل مثل “ذا هارت لوكر”، و”زيرو دارك ثيرتي”. ويشارك في بطولة الفيلم الجديد اثنان من أهم النجوم الصاعدين بقوة في هوليوود وهما جون بويجا وأنتوني ماكي.

ويعرف الممثل الإنكليزي جون بويجا بأداء دور فين في فيلم “ستار وورز: ذا فورس أويكن” عام 2015، وفي الجزء التالي الذي عرض منذ فترة في 2017 “ستار وورز: ذا لاست جيداي”. وإلى جانب بويجا، يشارك في الفيلم الممثل آنتوني ماكي الذي يثبت حضوره في هوليود باعتباره أحد أكثر الممثلين المطلوبين. ويعرف ماكي بمشاركته في أفلام “كابتن أمريكا: ذا وينتر سولدجر”، و”آفنجرز: إيج أوف ألترون”، ومع ظهوره في فيلم “ديترويت” فإنه يؤكد حضوره بين أبرز نجوم السينما في الوقت الحالي.

ويروي فيلم “ديترويت” قصة مداهمة للشرطة في مدينة ديترويت الأمريكية عام 1967، والتي نتج عنها انطلاق واحد من أكبر أعمال الشغب والاضطرابات العرقية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. ويركز الفيلم على حادثة فندق آلغيرز، والتي جرت في ميشيغان في ديترويت خلال أحداث الشغب العرقية. وأدت هذه الحادثة إلى وفاة ثلاثة رجال سود، وضرب مبرح وعنيف لتسعة أشخاص: سبعة رجال من السود وامرأتين من البيض.

ومن المتوقع أن يرشح الفيلم لعدد من جوائز الأوسكار، والتي تتضمن أفضل فيلم، وأفضل إخراج، وأفضل أدوار ثانوية.

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