المحكمة الاتحادية العليا: للمكون الصابئي دائرة انتخابية واحدة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، إن المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي ينبغي ان تعطى على اساس الدائرة الانتخابية الواحدة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان أنه “بمناسبة انباء مناقشة مجلس النواب لقانون الانتخابات ينبغي التذكير باحد احكام المحكمة الاتحادية العليا الصادرة في عام 2010 التي تخص المكون الصابئي”.

واضاف الساموك ان “المحكمة قضت حينها باشعار مجلس النواب لتشريع نص يتفق مع احكام المادتين (14) و (20) من الدستور المتعلقتان بالمساواة بين العراقيين، بجعل المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة، أسوة لكوتا المكون المسيحي، كون ذلك يتيح لهم فرصة اكبر في الحصول على مقعد أو اكثر في مجلس النواب، وعدم تشتت اصواتهم بين الدوائر الانتخابية”.