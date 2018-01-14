بيان للدكتورة وحدة الجميلي المفوض في المفوضية العليا لحقوق الانسان

ونحن نستقبل شكاوى أهالي القرى العربية المهدمة والتابعة الى قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك مثل ( البونجم – تل البصل – الريانة – سماكة العليا – سماكة السفلى – الخشامنة – البو شهاب – البو زركة – ابو فجة – طامور ) ونتطلع الى حجم الدمار والتخريب الذي لحق بهذه القرى من خلال جولاتنا التفقدية وبشهادة شهود العيان من القاطنين في المنطقة حيث افادوا بأنه تم تهجيرهم من قراهم من قبل عصابات داعش وتم نزوحهم الى قضاء داقوق ومركز محافظة كركوك وبتاريخ 26/8/2015 قامت قوات البيشمركة بتحرير المنطقة من عصابات داعش ومن ثم قامت بعملية تهديم وتجريف منازل السكان في القرى اعلاه ، ونقول أن عملية التجريف والهدم التام لهذه القرى وتغيير ملامحها من قبل قوات البيشمركة يقع ضمن التغيير الديموغرافي والتهجير العرقي لسكان هذه القرى وهذا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان الملزم للحكومة العراقية ولذا نحن ندق ناقوس الخطر وننذر الجهات المسلحة التي قامت بهذا العمل غير الشرعي بأن تتحمل مسؤولية ما أقترفته وتتحمل حكومة الأقليم أعادة أعمار هذه القرى وتعيد سكانها من العرب الى مناطقهم الأصلية .

د. وحدة الجميلي

المفوض في المفوضية العليا لحقوق الانسان