تحالف الكافر مع المؤمن من أجل العراق ليست جريمة.؟

سبقني العديد من الكتاب وهواة الكتابة والنشر والتعليقات العشوائية هذه الأيام و من أهلي وقومي وشعبي العراقي ( المظلوم ) و بأيديهم وقبل أيدي ( جميع ) قادته وعمومآ وبرلماناته وحكوماته ووزاراته ومؤسساته ودوائره ( الفاسدة ) ماديآ وأداريآ ومنذ عام 2003م ……..

وعلى العديد من المواقع الألكترونية الحالية حول ( الضحكة ) ونكتة العصر الجديدة وهو تحالف ( شيوعي ) ماركسي علماني ملحد التسمية والأدعاء الباطل مع ( المعمم ) العربي المسلم الشيعي المتدين في ( الدورة ) والحلقة والمرحلة الأنتخابية القادمة في الشهر ( 5 ) أو قبلها وبعدها من هذا العام 2018 وحسب ماهو موجود وأدناه ………………

http://www.alquds.co.uk/?p=710993

فبعيدآ عن الضحك والأستهزاء والتشهير والأنتقاد الصريح ومن جانبي ودائمآ أتقدم بهذا المقترح الشخصي الرأي الى ( جميع ) المراجع الدينية والدنيوية العراقية الحالية وهم كثرة اليوم مثل الأيزيديين والكاكائيين والزه ره ده شتيين والصابئة والمسيحيين والمسلمون ( الشيعة ) وقبل السنة المذهب والبهائيين والأسماعيليين وووووووغيرهم وأعتذر عن نسيان وعدم معرفة أسماء البقية والمحترمون وجميعآ…………….

فكروا ووحدوا وأجتمعوا وأنزعوا وأتركوا وأبتعدوا عن ( العقيدة ) الدين والتدين والطائفة والقومية واللغة واللحية والعمامة والعباءة والشال والرباطة والبنطلون ووووووووووووو ( عقدة ) ولحظة ودقيقة واحدة …………..

ففي هذه الحالة ستكونون ( الأنسان ) الكامل الوعي الواحد الطاهر الخالي من كل ( حقد ) وتفرقة وأنكار الآخر وووووووووووووووووووو

فعنذ يمكنكم وفعلآ ( تشكيل ) وتسمية تحالف أنساني ووطني واحد من أجل ( العراق ) الحر المستقل النظيف الخالي من كل ( فاسد ) مادي وأداري وبعد الآن ……………….

بعكسه وهذا ما أتوقعه وفعلآ وبعيد المنال وللأسف الشديد ستبقون على حالكم وتشكلون تحالفات مضحكة وغريبة وعجيبة العصر ( كافر ) أيزيدي الأدعاء مع ( مؤمن ) مسلم الأدعاء وقبلهم شيوعي علماني مع معمم شيعي وووووووووووو والنتيجة هو ( تجدد ) وزيادة السراق والفاسدون ماديآ وأداريآ في ( أربيل ) وقبل بغداد المركز والعتب على الشعب …….

بير خدر الجيلكي

المانيا في 14.01.2018