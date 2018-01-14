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تركيا تهاجم قرار امريكا تشكيل قوة عسكرية على حدودها والعراق

انتقدت أنقرة بشدة، اليوم الأحد، قرار تحالف واشنطن الدولي ضد “داعش” تدريب عناصر “قوة أمنية حدودية” في سوريا.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين تدريب الولايات المتحدة عناصر هذه القوة التي يشكل المقاتلون الكورد نواتها الرئيسية، بالخطوة المقلقة والمرفوضة.
وأشار قالن إلى أن الولايات المتحدة، وعوضا عن الاستجابة لطلب أنقرة وقف دعم “الوحدات” الكوردية، تتخذ “خطوات مقلقة تهدف إلى إعطاء هذا التنظيم صفة شرعية وجعل حضوره دائما في المنطقة، ما لا يمكن قبوله على الإطلاق”.
وأضاف أن تركيا تحتفظ بحق التدخل ضد المنظمات الإرهابية في الوقت والمكان والشكل الذي تراه مناسبا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف الدولي أنه يعمل بالتعاون مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لوائه في سوريا على تشكيل قوة أمنية جديدة لنشرها على الحدود السورية مع تركيا والعراق وشرقي الفرات.
وأوضح التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان، أن هذه القوة ستضم 30 ألف مقاتل وستخضع لقيادة “قوات سوريا الديمقراطية” التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكوردية هيكلها العسكري وحاربت تنظيم “داعش” بدعم كبير من البنتاغون.

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