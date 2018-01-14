ثورة الشعب الايراني.

إذا اردت ان لاتُطاع، فإطلب اللامُستطاع، ذلك هو منطق القدرة والاستطاعة، فالابكم لن يطيعك اذا طلبت منه أن يُغني والشعب الايراني محل الشاهد هنا هو شعب انيق المظهر عميق المعنى عتيق الحضارة جائته بداوة الجزيرة العربية لتحمله على دين لايفهم لغته اصلا! وسلّطت عليه ولاة امرٍ يرجمون المراة ويفاخذون الصغيرة ويرضعون الرجل الكبير ويشربون بول البعير!

إسمحوا لي احبتي أن انقل لكم نوع واحد من اشكاليات قبول الاسلام بالنسبة للفرد الايراني،

فمثلا الايراني يسمي العضو الذكري (كير)! ولك أن تتصور كيف يلفظ الايراني عبارة منكر ونكير.

الايراني يسمي فخذ المراة او الدجاجة ران، ثم ياتي ليقرا الاية بل (ران) على قلوبهم ما كانوا يكسبون!

الايراني كلمة جنيا تعني له ( مهبل) ثم ياتي ليقرا اية تساقط عليها رطبا ( جنيا)!

الايراني كلمة ريب تعني له ( زرف) وتصورا كم ريب في القران الكريم!

كلمة (جُنده) في لغة الايراني تعني عاهر، وتصورا كلمة جنده وجنود في القران!

كلمة (خر)لدى الايراني تعني مطي ثم ياتي المسكين ليقرا الاية (كأنما خر من السماء)!

كلمة (حليم)تعني له هريسة او شوربة حمص وبيتنجان!

كلمة ( اوتيت) تعني إلتهاب الاذن، فكيف يقرا اية (قال قد اوتيت سؤلك ياموسى)؟

وكلمة (عن) تعني البراز( خرة) فكيف تريده أن يقرا آية (وعنت الوجوه للحي القيوم)؟

وكلمة (كون) تعني له المؤخرة او الطيي……ط، فكيف يقرا اية ( كُن فيكون)؟

هو يلفظ حرف الثاء كحرف الصاد فيقول( أن الله يبعص من في القبور)!

وتصوروا احبتي اذا اراد هذا الشخص أن يترجم سورة النازعات في القاموس العربي فانه يحصل على كلمة المصلخات!

علما ان الاحقاف في سورة الاحقاف تعني في لغته ( الباصطرمة)!

هذا الفرد لديه نزعة قومية وغرور موروث من واقعه الحضارى واصالة جذوره، ورغم انه ليس باحسن من الملالي الحاكمين هناك، لكنه اليوم يمثل ارادة شعبية لاسقاط التخلف

والشعوب اقوى من الطغات.

سلام جبار عطية.