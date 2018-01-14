داخلية الاقليم تنشر بلاغا بشأن نتائج اجتماعاتها في بغداد

نشرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، السبت، بلاغا بشأن اجتماعات وفدها الذي زار بغداد في وقت سابق من اليوم.

وذكر البلاغ أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثنائي في مدينة اربيل يوم الاثنين المقبل على ضوء النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اليوم.

وأوضح انه “بهدف تطبيق قرار ديوان الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي (137) لعام 2017، الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وتضمن تشكيل لجنة عليا لحل الخلافات مع إقليم كردستان خاصة المتعلقة بالمنافذ الحدودية، المطارات، إدارة السدود، زار صبيحة اليوم وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة كريم سنجاري بغداد”.

وتابع البلاغ أن “وفد إقليم كردستان أجرى مباحثات مع لجنة خاصة من الحكومة الاتحادية باشراف وزير الداخلية قاسم الاعرجي”، مشيراً إلى أن الاجتماعات كانت إيجابية.

وأضاف أنه سيتم إعداد محضر للنقاط التي تم الاتفاق بشأنها، فيما تتم إحالة القضايا الخلافية الى مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية المتعلقة بنشاطات المنافذ الحدودية والمطارات والسدود.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، كشف في وقت سابق من اليوم السبت، أن الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، كان مثمراً وساد فيه جو من الانسجام والتفاهم، مشيراً إلى أن “هناك اجتماعا تفصيليا سيعقد بين الجانبين يوم الاثنين المقبل”.

يشار إلى أن وفدا من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري كان قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة بغداد لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن إدارة المنافذ الحدودية.