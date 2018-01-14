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د.اياد علاوي : تراث الوطن وتأريخه قيمة عليا نحرص على تعزيزها والحفاظ عليها

استقبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي في مكتبه، اليوم الاحد، وفد جمعية تعزيز العلاقات العراقية الاسبانية .

وعرض الوفد المكون من أساتذة جامعيين ومهندسين معماريين، على سيادته دراسةً متكاملة لتطوير المواقع التاريخية الأثرية والدينية .

الدكتور علاوي أبدى استعداده لدعم هذا المشروع ومساندته من خلال مفاتحة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي تسهم في إنجاح هكذا مشاريع .

كما أكد سيادته ان تراث الوطن وتأريخه قيمة عليا نحرص عليها كونها أحد أهم ركائز تعزيز الهوية الوطنية .

المكتب الـإعلـامـي للدكتور اياد علاوي

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