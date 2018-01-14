ذي قار تدخل حالة تأهب وأقصى درجات التحري عن هذا المرض

وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاحد، المستشفى البيطري وقيادة شرطة ذي قار برفع اقصى درجات الرصد والتحري عن مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8.

واوضح الدخيلي في بيان أنه “وبالنظر لتسجيل اصابات بمرض انفلونزا الطيور في عدد من الدول المجاورة ابرقت الحكومة المحلية كتب الى المستشفى البيطري وقيادة شرطة ذي قار بتشديد الرقابة على حركة الدواجن ومنتجاتها الا بشهادة صحية بيطرية”.

وبين الدخيلي ان “محافظة ذي قار لم تسجل اية حالة اصابة بالمرض والتحري مستمر في حقول الدواجن والطيور المنزلية ومحال بيع الدواجن والطيور في الاسواق باستخدام عدة الفحص السريع”.

واضاف ان “جملة من الاجراءات اتخذتها المحافظة منها التشديد على حركة الدواجن ومنتجاتها بين المحافظات والمدن ودخولها لن يتم الا بشهادة صحية بيطرية، ويكون الابلاغ عن الحالات المشتبه بها فوري لاتخاذ ما يلزم بحقها”.