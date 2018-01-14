( ردلي يبني..)

….

الى الاباء والامهات اهلنا الذين لم ينصفهم الدهر والوطن

٠٠٠

يبني لوحان الغرّوب

تلكه روحي امشرّعه

تنتظر جيتك حبيبي

ياسبب عني المانعه

توسلت حته بخيالك

لو حلم جود بوصالك

فرح عمري ومنبعه

ردلي مو طال الغياب

سماي ملّت..والدّعا.

……

يانجم ضيع مداره

يل چنت جنتي بسماك

نازل يحن عله داره

وشوگ كل ضني الخذاك

رجع لعيني ضواها

نشفت وهجرك طفاها

ياصبح عيدي ومطلعه

ردلي مو طال الغياب

سماي ملت والدعا..

….

فرحت الكاع التلمك

ليل يتباها بسناك

طيب تتناثر عليهه

ودمعي يتغاوه بجفاك

اشفافي لو تسمع نداها

ب اسمك تسبح تراها

تصيح حرز تصيح

.عمري وضيعه

ردلي مو طال الغياب

سماي ملت..و الدعا

…..

دورت عنك يغالي

ارسوم كالولي صفيت

هم وطن ضايع لكيتك

هم عله ابوابه بچيت

غربه تاخدني وتردني

ولافرح بعدك نشدني

قفل ابوابه وشارعه

ردلي موطال الغياب

سماي.ملت والدعا

٠٠٠

طشرت عمري اعله طولك

مزنه ماخضر ثراك

وايست منك يمامش

واكطعت ظني برجاك

بلبل يغار من اغني

تزاود يكلي عله وني

طورك اصبح .فاجعه

ردلي مو طال الغياب

سماي..ملت..والدعا

ملت سماي امنل الدعا

عبد الكريم صالح العامري

اميركا پنسلڤينيا