عشائر نينوى العربية تدعو لتأجيل الانتخابات وتحدد أسبابها

دعا المتحدث باسم عشائر نينوى العربية مزاحم الحويت، اليوم الاحد، الى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الحويت في بيان انه “نتيجة لما تمر به المناطق العربية السنية من العراق من ظروف صعبة وتغلغل للميليشيات الايرانية فيها، واستمرار السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء حيدر العبادي في شراء ذمم السنة خصوصا السياسيين السنة التابعين لايران لتطبيق المشروع الايراني في السيطرة المناطق السنية وتنفيذ سياسة التغيير الديمغرافي فيها وتهجيرها سكانها الاصليين مرة عن طريق ارهابيي داعش ومرة عن طريق الميليشيات الايرانية، ولان غالبية سكان المناطق السنية ما زالوا مشردين بعد ان دمرت ايران وداعش وعملائها المدن السنية، نطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لحين تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة واخراج الميليشيات الايرانية منها”.

واضاف ان “اجراء الانتخابات في ظل الاوضاع لن تعتبر شرعية، لان ايران والحكومة العراقية سيجبرون ابناء هذه المناطق بالتصويت للقوائم الطائفية، ومن بينها قوائم الميليشيات الايرانية، خاصة ان العبادي أسس العديد من الاحزاب السنية في الموصل للتدخل فيها والسيطرة عليها، وفتح المجال لنواب السنة الذين كانوا يدافعون عن داعش وكانوا من قادة ساحات الاعتصامات، بخوض الانتخابات القادمة”.

وتابع الحويت ان “رسالتنا للعبادي هي انه يجب كرئيس وزراء ان يكون مستقلاً عما يجري من صراع سياسي ويتصرف بمسؤولية، ونطالبه بترك الموصل لأهلها لانهم هم الذين سيقررون من ينتخبون نيابة مدينتهم”.