لقاء مع المخرجة السينمائية هيدي هونينمان

ضمن برنامجها الثقافي والفني تفتتح جمعية الرافدين الثقافية العراقية في امستردام نشاطها للعام الجديد 2018 باستضافة المخرجة السينمائية المعروفة هيدي هونينمان وسيكون ذلك بالتعاون مع دار الحي هدسون هوف بمناسبة الذكرى العشرين لتاسيسه .

كما وسيتم في هذا اللقاء عرض فلم :

“ Goede man, lieve zoon “ – Regisseur, Heddy Honingmann

الذي يناقش قضايا الحروب الدينية ومخلفاتها، ويدعو للسلام بين الشعوب والطوائف . وستتكلم المخرجة السينمائية هونينمان عن تجربتها التي انتجت فيها 47 فيلما، وذلك يوم الاحد المصادف 28-01-2018 ، تفتح قاعة الجمعية الساعة الثالثة وفي الساعة الرابعة تبدأ فعاليات اللقاء.

حضوركم في هذا اللقاء الكبير سيغني المحاضرة وستتعرفون على المخرجة السينمائية المعروفة.

يرجى عدم اصطحاب الأطفال للحفاظ على هدوء القاعة.

مع العلم ان وقوف السيارات امام القاعة يوم الاحد مجاناً.

عنوان قاعة القاعة

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof

Hudsonhof 1

1057 KP Amsterdam

موقع الجمعية :