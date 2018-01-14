لقاء مع فصل جديد
فضيلة مرتضى
حين لمحتك..
هبط علي الشعر
رغم أني
لم أكن شاعر
تغيرت أتجاه بوصلتي
توقفت بأتجاهك
ركض الحب نحوي
كالنهر
جعل نفحات الربيع
تلمحني
غير شكل ملامحي
فلمحتيني
قصيدة بعد قصيدة
أطلقتي بسمة الفرح
واللآلئ
فأبهرتيني
فكان اللقاء بفصل
جديد في الحياة
تشابكت الأيادي
وأصبحت
همساتنا تتداعب
ودقات قلبينا تتسارع
رميت فيهما الأستسلام
والنشوة
تركت العناق يسيل
كحل العيون من عينيك
جميلتي _
حين تنامين في حضن
الليل
سأترك المهرجانات في
أحلامك
فأستريحي وتحرري
لأحرر مسائي
وأنطلق في أحلامي
فأنا من اليوم
لاأستطيع المشي بدونك
لاأستطيع التنفس لو لم
يمر الهواء برئتيك
سأعيش من أجلك
شفاه ينطق عسلآ
وأغلفك زهورآ ومطرآ
وأعيش دموعآ لاتنهمر
هذا الأنقلاب في كياني
لاأفهمه!
هل لأنك أشعة الشمس؟
أم برعمي يتفتح؟
أم غيمة سعادة تتجمع؟
فأنا وقعت في أرضك
بوثبات الفرح
وفي قلب الربيع وخمرة
المرح
فلست مجرد عابرة مرت
بين أيقاعات الشعر
أنت كالأرض
بلونك
بعطائك
بجمالك
بخصبك
بقدسيتك
ولأنك حبيبتي
قلبي ينبض مع
نبضات قلبك
وسعادتي تتسع فوق
لمسات يدك
كنت على موعد
مع الدنى الباسمة
ولم أكن أعلم بأن
الأحتواء بين عينيك
وصدرك
فلن يكون للكون جمال
ولا للأمسيات طعم
إلا معك
27/12/2017