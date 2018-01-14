معلومة عن الانتخابات البرلمانية: الآلية الجديدة لتسجيل عراقيي الخارج وذلك عبر شبكة الانترنيت

أعزائي الاخوة والاخوات

تحية وبعد

اولا : نود اعلامكم بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمانية في العراق قد اعلنت عن الآلية الجديدة لتسجيل عراقيي الخارج وذلك عبر شبكة الانترنيت ومن خلال موقع المفوضية للتهيؤ للانتخابات البرلمانية المقبلة.. حيث سيتمكن الناخبين العراقيين في الخارج تسجيل بياناتهم (معلوماتهم) من خلال الاستمارة الالكترونية الخاصة بهم ومن ثم يتم ارسالها الى المفوضية، وستقوم المفوضية بتدقيق البيانات المرسلة من الناخب ومطابقتها مع بيانات سجل الناخبين وبيانات الجوازات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث سيتم التأكد من دقة المعلومات وعراقية الناخب ليتم بعدها ارسال استمارة الى الناخب عبر البريد الالكتروني الخاص به وابلاغه بقبوله باعتباره ناخبا عراقيا وسيسمح له بالتصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2018.

علما ان العمل بهذا الاجراء سيبدأ اعتبارا من 2/1/2018 ولغاية 2/3/2018 اي لمدة ستين يوما .. لذا نرجو من الجميع البدأ بالتعريف ومراجعة هذه الآلية والاعلان عنها بالطرق التي تجدونها مناسبة لاعلام ابناء شعبنا في المهجر بها ليتسنى لهم التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية القادمة .. ونرفق مع رسالتنا نموذج عن الاستمارة الخاصة بعراقيي الخارج التي ستجدونها في موقع المفوضية .

ثانيا : المطلوب من القادرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، القيام بتفعيل دور قواعدنا في التواصل وتهيئة مستلزمات الانتخابات من حيث تجديد سجل الناخبين او الدعاية الانتخابية او حث المؤآزرين للمشاركة في الانتخابات وغيرها من الامور اللوجستية ، وللمزيد من المشاركة في الانتخابات وتحقيق افضل النتائج في مواجهة التحديات.

مع التقدير

إن لم تستطع أن تحمل عن الناس متاعبهم فعلى الأقل لا تكن سبباً فى أتعابهم.