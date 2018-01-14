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مفاوضات حاسمة بين بغداد وأربيل غداً

أعلنت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق أن مباحثات حاسمة ستجري غداً الاثنين في أربيل بين وفد من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية.

وقالت فائق في تصريح صحفي، إن “وفداً من بغداد سيزور أربيل غداً، لاستكمال المباحثات حول مطاري السليمانية وأربيل والمنافذ الحدودية”
وأشارت إلى أن المباحثات بين وفد الإقليم والحكومة الاتحادية، أمس السبت كانت مثمرة وأن اجتماع الاثنين سيكون حاسماً على صعيد تقرير مصير مطارات إقليم كردستان والمنافذ الحدودية”ز
وتعد السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية إحدى المسائل الشائكة والعالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب الأخيرة بالإدارة المشتركة حسب الدستور العراقي، فيما تطالب بغداد بتسليمها إدارة جميع منافذ الإقليم الحدودية.
يذكر أن الحكومة العراقية علقت الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية، اعتبارا من 29 أيلول 2017 على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم، وسمحت فقط بالرحلات اليومية إلى مطار بغداد.

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