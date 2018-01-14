خبر صحفي

يناير 2018

من أمس لليوم جديد النجمة الاردنية ديانا كرزون

اطلقت النجمة الاردنية احدث أغانيها وتحمل عنوان (من أمس لليوم ) عبر القناة الرسمية لشركة Voice Media Houseالتي تقوم بتوزيع وتسويق جميع اعمال كرزون

وتعاونت كرزون مع الشاعر “فهد الناصر ” الذي قام بتلحين الأغنية، فيما تكلف بتلحنها وتوزيعها عبدالله العماني.

وعبرت النجمة الاردنية عن سعادتها الغامرة لاشتغالها مع مجموعة من المبدعين الذين اخرجوا الأغنية بما يليق بالمجهود المبذول فيها وتمنت ان ينال هذا العمل اعجاب الجمهور الاردني والعربي .

لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch? v=zxco_mMxMvo