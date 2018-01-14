Posted on by

من أمس لليوم جديد النجمة الاردنية ديانا كرزون

خبر صحفي

يناير 2018

 من أمس لليوم جديد النجمة الاردنية ديانا كرزون

اطلقت النجمة الاردنية احدث أغانيها وتحمل عنوان (من أمس لليوم ) عبر القناة الرسمية لشركة  Voice Media Houseالتي تقوم بتوزيع وتسويق جميع اعمال كرزون

وتعاونت كرزون مع الشاعر “فهد الناصر ” الذي قام بتلحين الأغنية،  فيما تكلف بتلحنها وتوزيعها عبدالله العماني.

وعبرت النجمة الاردنية عن سعادتها الغامرة لاشتغالها مع مجموعة من المبدعين الذين اخرجوا الأغنية بما يليق بالمجهود المبذول فيها وتمنت ان ينال هذا العمل اعجاب الجمهور الاردني والعربي .

 

لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=zxco_mMxMvo

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close