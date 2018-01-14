نائب عن دولة القانون: اتوقع تحالف المالكي مع الوطني الكردستاني

توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون عامر الخزاعي، الاحد، تحالف زعيم الائتلاف نوري المالكي مع الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما نفى رغبة المالكي تأجيل الانتخابات.

وقال الخزاعي في برنامج “على الطاولة”، الذي تبثه السومرية الفضائية، “من الممكن ان يتحالف المالكي مع قوى كردية ممثلة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وأوضح أن “التحالفات تقوم بعد الانتخابات”، مشيرا الى أن ذلك ينسحب على مجالس المحافظات ايضا”.

ولفت في الوقت نفسه الى ان “بيان حزب الدعوة الاخير تضمن في ذات الوقت امكانية تحالف قائمتي العبادي والمالكي بعد الانتخابات”، مؤكدا “عدم وجود اي خلاف بينهما”.

ونفى الخزاعي “وجود رغبة لدى المالكي تأجيل الانتخابات”، مشيرا الى عدم صحة ماتداول من اخبار افادت باقتراح قدمه المالكي بتاجيل الانتخابات خلال اجتماع للرئاسات الثلاث”.

وكان هشام الركابي السكرتير الصحفي لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، قال في وقت سابق اليوم الاحد، إن هناك قوى لها فعالية في الساحة السياسية اتفقت مع المالكي على التحالف معه بعد الانتخابات، دون الاشارة الى اسماء تلك القوى.