أمنية بغداد: انخفاض كبير بنسبة الجريمة المنظمة والإرهاب في العاصمة العراقية

أكد عضو لجنة أمنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، أن شركة فرنسية ستتولى وضع الخطط الأمنية في بغداد، مشيراً إلى “انخفاض أكثر من 90 بالمئة من الجريمة المنظمة أو الإرهاب في بغداد”.

وقال المطلبي إنه “وضعنا في بغداد 600 كاميرا بمختلف مناطق بغداد، ووافق مجلس الوزراء على ادخال شركة فرنسية تكون مسؤولة عن وضع الخطط الأمنية بشكل كامل لمحافظة بغداد وهي إحدى الشركات الكبرى في مسألة الأمن وتخطيط حركة المدن”.

وأضاف “ستكون هذه الشركة مناسبة لوضع الخطط الأمنية التقنية المتقدمة جداً وستقدم مجموعة من الكاميرات المتقدمة لمكافحة الارهاب وحفظ الأمن”، مشيراً إلى أننا “لدينا انخفاض أكثر من 90 بالمئة من الجريمة المنظمة أو الإرهاب في بغداد”.

وأوضح عضو لجنة أمنية في مجلس محافظة بغداد أن “الشركة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن في مطار بغداد لم تقدم أوراقها الثبوتية، ولم تسجل كل الأمور المتعلقة بتسجيل الشركات، اذا كان هناك خلل ولم تقدم هذه الأوراق إلى وزارة التخطيط ووزارة التجارة للحصول على إيجازة عمل في العراق هذه مخالفة كبيرة جداً، ويجب أن تعاقب الجهات المسؤولة عن التعاقد مع هذه الشركة، وضرورة إعادة النظر في تشكيل هذه الشركة ودراسة قدرته على أداء واجباته”.