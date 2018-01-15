الحزب الديمقراطي يعلن مقاطعة الانتخابات في كركوك

قرر مجلس قيادة الحزب الديمقراطي في كركوك/ گرميان، اليوم الاثنين، عن مقاطعة الانتحاباتفي مناطق النزاع مع بغداد.

وجاء في بيان للحزب، ان كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها “محتلة” عسكريا وغير مستقرة.

واضاف ان حزبه قرر مقاطعة الانتخابات في تلك المناطق وخصوصا في كركوك وعدم اعطاء الشرعية “للمحتل”.

وطالب البيان اهالي كركوك والمناطق المتنازع عليها مقاطعة الانتخابات، بالقول “نطالب الجماهير الكوردية مقاطعة الانتخابات كموقف ضد هذا الاحتلال المفروض حاليا”.

وكركوك الغنية بالنفط شاركت في استفتاء اقليم كوردستان عن العراق الذي رفضته حكومة بغداد، وشهدت تصويتا بالموافقة على الاستقلال من 92 بالمئة من الناخبين.

وعقب الاستفتاء انتشرت القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي بمناطق النزاع منها كركوك مع انسحاب لقوات البيشمركة. ومنذ ذلك الحين يقول مسؤولون كورد ان انتهاكات ممنهجة يتعرض لها الكورد بتلك المناطق.

وتقع المناطق المتنازع عليها خارج اقليم كوردستان. وتضم كركوك وأجزاء من نينوى فضلا عن أجزاء في محافظتي ديالى وصلاح الدين.