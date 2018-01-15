الحكيم يدرس الانسحاب من تحالف العبادي بعد قرار الحشد

كشف تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، انه يدرس الانسحاب من تحالف انتخابي يقوده حيدر العبادي.

وتعرض اليوم الاثنين، تحالف “نصر العراق” برئاسة العبادي، لجملة انشقاقات قادتها فصائل الحشد الشعبي المنضوية بائتلاف فتح الذي تحالف امس مع العبادي.

وكشف قيادي في الحكمة طلب عدم الاشارة الى اسمه، ان تحالفه يدرس هو الاخر الانسحاب.

وكان تيار الحكيم انضم هو الاخر يوم امس الى تحالف العبادي الذوي وصل الى نحو 70 كتلة سياسية.

وبين أن “عمار الحكيم يفكر جديا في الانسحاب من تحالف العبادي على خلفية الانشقاقات التي حدثت في التحالف ابان انضمامه له لاسيما بعد تحفظ قوى الحشد وانسحابهم منه”.

ولم يستبعد المصدر عودة قوى الحشد الى تحالف العبادي بعد خروج عمار الحكيم منه مبينا عن وجود مفاوضات بهذا الشأن.

وتحدثت تسريبات ان فصائل الحشد هددت العبادي مسبقا في حال انضمام الصدريين او تيار الحكيم للتحالف.

من جهته نفت كتلة “بدر” التي ترأس ائتلاف فتح، توجهها للتحالف مع دولة القانون برئاسة المالكي.

وكان الصدر انتقد امس بشدة تحالف العبادي مع فصائل الحشد، ورأى انه تكريس للمحاصصة، وعودة للفساد.