الصدر يدعو لـ”الحيطة والحذر” من مخططات “خبيثة”

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، مما أسماها “مخططات خبيثة” يقوم بها الارهابيون.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، تعقيباً على التفجير الذي طال اليوم منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، “مرة أخرى تقوم فلول الارهاب البغيض بالاعتداء على الابرياء في بغداد السلام”.

وأضاف “مرة أخرى يحاول الارهابيون زرع اليأس في نفوس المواطنين”، داعيا “القوات الامنية ومواطنينا الاعزاء ان يكونوا على اقصى درجات الحيطة والحذر من مخططاتهم الخبيثة”.

يشار الى ان تفجيرا مزدوجا بحزامين انتحاريين ضربا فجر اليوم الاثنين منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، والتي تعج بالعمال والكسبة، ما أسفر عن اكثر من 100 قتيل وجريح، بحسب احصاءات رسمية.