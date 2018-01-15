القنصلية الألمانية في أربيل: نأمل باستئناف الرحلات الدولية من مطارات كوردستان بأقرب وقت

رحبت القنصلية العامة الألمانية في إقليم كوردستان بالمحادثات التي تجري على المستوى الوزاري بين أربيل وبغداد، معربة عن أملها باستئناف الرحلات الجوية الدولية من مطارات الإقليم بأقرب وقت.

وأعلنت القنصلية الألمانية في إقليم كوردستان في بيان على صفحتها الخاصة في موقع المدونات القصيرة “تويتر” “أنها ترحب بالمحادثات التي تجري على المستوى الوزاري بين أربيل وبغداد”، لافتة إلى “أنها تأمل في إحراز مزيد من التقدم في المحادثات بأقرب وقت”.

وأشار القنصلية إلى أنها “تأمل في أن تستأنف الرحلات الجوية من مطارات الإقليم بأقرب وقت”.

وزار بغداد، يوم السبت، 13-1-2018، وفد من إقليم كوردستان ترأسه وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري، كلاً من وزير النقل والمواصلات، مولود باوه مراد، ومديري مطاري أربيل والسليمانية وعدداً من المسؤولين الآخرين.

وقالت مديرة مطار أربيل، تلار فائق، في وقت سابق من اليوم إن وفد حكومة إقليم كوردستان الذي زار العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، واجتمع مع وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، عقد لقاءات “جيدة”.

وكان وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، قد دعا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، بتاريخ 18-12-2017 في العاصمة الألمانية برلين، الحكومة العراقية إلى الحوار مع إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن أربيل تسعى لحل المشاكل مع بغداد.

ترجمة وتحرير: آزاد جمكاري