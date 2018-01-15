النجيفي والخنجر والمساري يتحالفون في “القرار العراقي” الذي يضم 11 حزباً

جرى تشكيل تحالف إنتخابي جديد تحت إسم ” القرار العراقي” بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.

وذكر بيان صادر عن مكتب النجيفي “ندرك جيداً أن أمامنا كعراقيين مسؤوليات وواجبات لا تقل أهمية عن الانتصار الكبير الذي تحقق ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن خدمة العراق عنوان يتضمن مواصلة المسيرة لتحقيق الأهداف والآمال التي يسعى إليها العراقيون ويمضون بها نحو مستقبل آمن يشع بالخير والأمن والعدالة للجميع”.

وأضاف “أنبثق تحالف القرار العراقي من رحم المعاناة وادراك عمق الألم الذي عانته مدننا وقصباتنا وانعكس على الحياة القاسية في مخيمات النزوح والتهجير وافتقاد أبسط مستلزمات الحياة الكريمة”.

وأشار البيان “لقد دمر الإرهاب الكثير من مدننا وشواهدنا ومقدساتنا، وكان النصر الكبير الذي تحقق باهظ الكلفة أيضا، وأمام هذا الوضع لابد من جهود استثنائية لا تعترف بالتسويغات والتبريرات بل بالعمل الدؤوب المخلص، لذلك تنادى المخلصون ليشكلوا تحالف القرار العراقي برئاسة أسامة النجيفي وضم أحد عشر حزبا وهم:

1. حزب للعراق متحدون / أسامة عبد العزيز النجيفي

2. المشروع العربي في العراق/ خميس الخنجر

3. المستقبل الوطني/ سلمان الجميلي

4. مشروع الإرادة الشعبية/ مزهر الخربيط

5. حزب الهيبة الوطنية/ هيبت حمد عباس

6. حزب المجد العراقي/ طلال الزوبعي

7. حزب الغد العراقي/ علي زيد منهل

8. حزب النداء الوطني/ حازم حميد حمد

9. حزب حركة النهضة الشبابية / ابراهيم محمد سعيد

10. حزب الحق الوطني/ احمد المساري

11. حزب اتحاد صلاح الدين/ احمد المشهداني.