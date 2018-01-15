بغداد تعلن نتائج اجتماعاتها مع كوردستان

اعلنت اللجنة العليا المشكلة من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي، للتفاوض مع اقليم كوردستان عن نتائج خمسة اجتماعات عقدتها بشأن 6 ملفات.

وشكل العبادي لجنة فنية يرأسها عام مجلس الوزراء علي العلاق، للاجتماع مع ممثلي حكومة الإقليم في لجنة يرأسها وزير الداخلية كريم سنجاري.

وعقدت اولى الاجتماع في بغداد قبل يومين، وشهدت اربيل اليوم الجولة الثانية من المباحثات.

وذكر بيان للجنة انها عقدت خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب (الامنية والحدودية، والمطارات، والگمارك والمنافذ الحدودية، والسدود، والنفط).

واضافت ان الاجتماعات سادها جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها بموجب ما ورد في الامر الديواني رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٧ الذي تشكلت بموجبه اللجنة العليا مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك.

وابلغت مصادر حكومية في اقليم كوردستان اليوم الاثنين ان وفد بغداد الذي يزور أربيل حاليا اتفق بشكل مبدئي مع وزارة النقل والمواصلات في حكومة كوردستان على رفع الحظر الدولي عن مطارات الإقليم.

واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل، كما استعادت من قوات البيشمركة جميع المناطق المتنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق في محافظة نينوى على الحدود مع تركيا. بعد اجراء استفتاء الاستقلال.