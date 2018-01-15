تعديل قانوني يخفِّض أعضاء مجالس المحافظات ويلغي مجالس النواحي

صوّت مجلس النواب، أمس، على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويتضمن التشريع الجديد تقليص أعضاء مجالس المحافظات وإلغاء المجالس المحلية في النواحي.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن”البرلمان صوت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المقدم من لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم”.

وأضاف البيان ان”التصويت جاء بغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات”. وأبرز فقرات التعديل هي:

1 – يكون عدد مقاعد مجالس المحافظات هو 10 مقاعد ويضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف مما زاد على المليون نسمه.

2- يكون عدد مقاعد مجلس القضاء 7 مقاعد ويضاف إليها مقعد واحد لكل 100 ألف نسمه لما زاد على الـ 500 ألف.

3- إلغاء المجالس المحلية في النواحي وتستمر المجالس الحالية بالعمل لحين ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

4- ينتخب القائممقام ومدير الناحية من قبل مجلس القضاء.

5- أعضاء مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي الحاليون يخيرون بين الإحالة إلى التقاعد ممن تتوفر فيه شروط قانون التقاعد أو الإعادة إلى الوظيفة أو تلتزم وزارة المالية بتوفير درجات وظيفية جديدة ممن ليس لديه وظيفة.

وتعليقاً على هذا التعديل، وصف مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب حسن توران إلغاء مجالس النواحي بـ”الانتكاسة للامركزية”.

وقال توران، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن”مجلس النواب في جلسته المنعقدة صوّت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم 21 لسنة 2008 الذي يلغي دور مجالس النواحي في المحافظات”.

واعتبر عضو اللجنة القانونية ان”التصويت يعد انتهاكاً لحقوق أبناء النواحي وغبناً تمثيلياً لهم”، مؤكداً ان”حرمان النواحي من التعبير عن احتياجاتها ولا سيما في محافظة كركوك كنواحي يايجى وآلتون كوبري وشوان وتازة خورماتو يعد انتهاكًا لمبادئ حقوق الانسان والمواطنة”.

وتابع توران ان”اللجنة القانونية تبنت مقترحا لتخويل الحكومة بإصدار تعليمات لتشكيل مجالس النواحي، وهو المقترح الذي لم يمرر في عملية التصويت بمجلس النواب”. وشدد على ان”التصويت على التعديل الثالث لقانون 21 بصيغته الحالية يعد انتكاسة لمفهوم اللامركزية”.

وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالرحيم الشمري، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، إن”إلغاء مجالس النواحي إجحاف للنواحي”.

وأضاف الشمري، في مؤتمر صحافي تابعته (المدى) امس، ان”هذا القانون فيه إجحاف للنواحي، وتم تمريره على الرغم من معارضتنا له”، لافتاً الى ان”الناحية وحدة إدارية مستقلة والتعداد السكني لبعض النواحي أكثر من سكان القضاء”.

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النواحي الى”الاعتراض على هذا التشريع ضمن السياقات القانونية”.