تعقيب على البيان الذي أصدره حزب الدعوه الإسلاميه حول الأنتخابات القادمه

أصدر حزب ” اللغوه ” الإسلاميه فرع نوري المالكي البيان أدناه حول الأنتخابات القادمه:

بيان حزب الدعوة الاسلامية بشأن المشاركة في الانتخابات

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بِسْم الله الرحمن الرحيم

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

صدق الله العلي العظيم

يؤكد حزب الدعوة الاسلامية حرصه على انجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري ، ويتطلع ان تساهم نتائج هذه الانتخابات في تحقيق الإصلاح والتغيير المنشود الذي يوفر للمواطنين الخدمات والحياة الكريمة ودعم البناء والإعمار وارساء دولة المؤسسات الحديثة ومكافحة الفساد.

ونحن على ثقة ان مواجهة هذه التحديات ستتكلل بالانتصار كما تم تحرير أراضينا من داعش وصيانة وحدة الوطن بتصدي المرجعية الدينية العليا وبهمة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وبدماء الشهداء الأبطال وجهود المخلصين والمضحين من أبناء هذا الوطن العزيز.

وفي سياق هذا التوجه سيعمل الحزب على تحشيد طاقاته في دعم المخلصين والقوائم الوطنية تاركا لاعضاءه وانصاره حرية الاختيار في الترشيح والانتخاب والتصويت في القوائم والائتلافات السياسية المسجلة وضمن الأسس والمعايير والقيم السليمة وفي اطار القوانين النافذة ، ولا يرى الحزب ضرورة لنزوله باسمه في الانتخابات القادمة لعام ٢٠١٨.

المكتب السياسي

حزب الدعوة الاسلامية

١٣-١-٢٠١٨

لقد أستهلوا البيان بالآيه الكريمه (( و قل أعملوا فسيرى ألله عملكم و رسوله و المؤمنون ))، السؤال الذي يجب أن يسأله كل عراقي هو (( هؤلاء الحراميه السفله الأراذل الأنذال الأغبياء زبالة الزباله، هل يؤمنون حقاً في دواخلهم بوجود ألله العادل الحق و هل يؤمنون حقاً باليوم الآخر حيث ساعة الحساب و حيث لا ينفع لا مال و لا بنون، هل يؤمن هؤلاء زبالة الزباله بألله و بيوم الحساب و هم الذين بفسادهم الفاجر و لصوصيتهم و نهبهم لحقوق شهداء العراق و أيتامه و أرامله و فقراءه سرقوا مستقبل العراقيين و سلبوهم فرحتهم بالتخلص من الطاغيه المجرم الذليل جرذ العوجه)).

لمن چنا صغار و چان الواحد منا يسوه وكاحه و يصر على وكاحته چانت المرحومه بيبيتي بهيه تردد (( دعوفوا…. هذا شيكسر عينه، عينه أوكح من عين فشيگه))، في حينها ما چنه نعرف منو هي فشيگه و لمن كبرنه عرفنه سالفة فشيگه و منو هي.

المرحومه فشيگه چانت گحبه من گحاب الحله و چانت گحبه صدگ و محد خلصان من لسانها الزفر و چانت لمن تتعارك ويه الجيران متخلي مسبه أو فشوره تعتب عليه و چانت تغرد بكل ما يخطر و ما ميخطر على بالكم من فشار لذلك أصبحت سيرتها مضرب مثل لأهل الحله بالصلف و الوقاحه و العين الگويه.

و إنا أقرأ بيان گواويد حزب اللغوه الإسلاميه ترحمت على روح فشيگه الأشرف منهم جمييييييييعهم، أشرف منهم و ممن تستر و سكت عن فسادهم الفاجر و من كان قادراً على أن يضع حد لفسادهم الفاجر و لصوصيتهم و لم يفعل.

عامر الجبوري.