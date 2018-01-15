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حظر لعلم واسم كوردستان في كركوك

أعلن مدير الدراسة الكوردية في كركوك وكالة رؤوف محي الدين، عن قرار لقيادة شرطة المحافظة بمنع كتابة شعارات قومية كوردية في مدارس المحافظة.
وقال محي الدين في حديث للصحفيين، ان “قيادة شرطة كركوك أصدرت أوامر استقدام لعدد من مديري المدارس واجبرتهم على ملء استمارة تعهّد بمنع تكرار كتابة الشعارات على جدران المدارس، كشعارات كوردية أو اسم كوردستان”.
واضاف ان القرار شمل ايضا حظر رفع علم اقليم كوردستان في المدارس”.

وكركوك الغنية بالنفط شاركت في استفتاء اقليم كوردستان عن العراق الذي رفضته حكومة بغداد، وشهدت تصويتا بالموافقة على الاستقلال من 92 بالمئة من الناخبين.

وعقب الاستفتاء انتشرت القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي بمناطق النزاع منها كركوك مع انسحاب لقوات البيشمركة. ومنذ ذلك الحين يقول مسؤولون كورد ان انتهاكات ممنهجة يتعرض لها الكورد بتلك المناطق.

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