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حكومة كوردستان والاتحاد الاسلامي: حريصون على اعادة تطبيع الاوضاع

أكدت حكومة اقليم كوردستان وفد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، اليوم الاثنين، على أهمية اعادة تطبيع الاوضاع في الاقليم.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ان رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتمع مساء اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني مع وفد قيادة الاتحاد الاسلامي في كوردستان برئاسة هادي علي رئيس المجلس السياسي للاتحاد الاسلامي.

واضاف البيان انه تمت في الاجتماع مراجعة مذكرة الاتحاد الاسلامي التي قدمت الى رئاسة حكومة اقليم كوردستان في وقت سابق وجرت مناقشتها وتم التأكيد على اهمية النقاط الواردة فيها.

كما وتمت الاشارة الى ان الحكومة والاطراف السياسية المشاركة في حكومة اقليم كوردستان تأمل تطبيع الاوضاع وانهاء هذه الازمات التي تواجه اقليم كوردستان، وبهذا الخصوص اكد الجانبان على تسخير كافة جهودهما وامكانياتهما لتوجيه الاوضاع على كافة الاصعدة نحو الافضل.

وقرر الجانبان ومن اجل الوصول الى نتائج مشتركة ان تستمر مثل هذه الاجتماعات، حسب البيان.

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