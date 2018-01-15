داخلية كوردستان تصف المباحثات مع بغداد “ناجحة” وتتحدث عن قرارات “جيدة”

عد وزير داخلية اقليم كوردستان كريم سنجاري، اليوم الاثنين، اجتماع وزارته مع وفد الحكومة الاتحادية العراقية “ناجحاً”، مشيراً الى اتخاذ قرارات “جيدة”.

ووصل وفد رفيع من الحكومة الاتحادية الى عاصمة كوردستان اربيل للتباحث مع حكومة الاقليم بشأن عدد من المسائل مثل المعابر الحدودية والمطارات وعدد اخر من المجالات.

وبعد انتهاء الاجتماع اعلن سنجاري في مؤتمر صحفي ان “الاجتماع كان ناجحا وتم اتخاذ قرارات جيدة”، حسب وصفه.

وبشأن مضمون الاجتماع قال وزير النقل والمواصلات في حكومة الاقليم ان اجتماع اليوم بين الوفدين هو تطور جيد، لافتا الى انه بقي عدد قليل من النقاط من اجل الاتفاق عليها.

واعلن وفد الحكومة العراقية في بيان له ان الاجتماع تناول موضوعات الامن والحدود والمطارات والجمارك والمعابر الحدودية والسدود والنفط.

وبشأن اعادة فتح المطارات لم يعلن سنجاري عن موعد محدد لهذا الموضوع ولم يجب على اسئلة الصحفيين بهذا الصدد، الا ان مولود بابا مراد اكد ان هناك تفاهما كثيرا بشأن الاتفاق، لكن الاجتماع لم يحدد اي موعد لاعادة فتح المطارات.