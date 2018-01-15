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شعر غنائي : كافي زَعـَـل!

شعر غنائي

كافي زَعـَـل!

ميسون نعيم الرومي

يوجعني الزعـَـل….

مابيـّـه حيل ازعـَـل !

بسّ العـَـسـَـل….

من حـَگـَّـه يتدلل

رقـَّـه اوحـِـسن

بيك أمتحن

يا نسمه….

مرت بالسـَـحـَـر

يا حلو يا وردة عمر

والورد …

من همسه ذبـَـل!

بعيونك الحلوه زعـَـل

مليت ياروحي دلـَع

من قسوتك گلبي انشلع

يوجعني زعلك والنبي

كافي زعـَـل…

مابيـّـه حيل ازعل !

يا بعد روحي والمقـَـل

تبقه تضل .. انت الأمل

***

يوجعني الزعـَـل….

والزعل بي جمره

تچوي بالگلب..

والگلب بي حـَـسـّـرَه

متقصد يول

للروح تلسعهه

يمته ولك ..؟

والچلمه تسمعهه

ملينه يول

مسقول انت ..

*لو نقل..؟

وابمشيتك تكتل كتل

يابدر ليلي واكتمل

كافي زعل!

بسك بعد

يوجعني زعلك والنبي….

مابيـّـه حيل ازعل !

تبقه اوتضل انت الأمل

چا كافي يول

بطل زعل

يوجعني زعلك والنبي

مابيـّـه حيل ازعل !

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* نقل:- نوع من الحلويات العراقيه كروي الشكل ابيض اللون

فيه حبة حلوه

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كانون الثاني / 2018

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