شعر غنائي
كافي زَعـَـل!
ميسون نعيم الرومي
يوجعني الزعـَـل….
مابيـّـه حيل ازعـَـل !
بسّ العـَـسـَـل….
من حـَگـَّـه يتدلل
رقـَّـه اوحـِـسن
بيك أمتحن
يا نسمه….
مرت بالسـَـحـَـر
يا حلو يا وردة عمر
والورد …
من همسه ذبـَـل!
بعيونك الحلوه زعـَـل
مليت ياروحي دلـَع
من قسوتك گلبي انشلع
يوجعني زعلك والنبي
كافي زعـَـل…
مابيـّـه حيل ازعل !
يا بعد روحي والمقـَـل
تبقه تضل .. انت الأمل
***
يوجعني الزعـَـل….
والزعل بي جمره
تچوي بالگلب..
والگلب بي حـَـسـّـرَه
متقصد يول
للروح تلسعهه
يمته ولك ..؟
والچلمه تسمعهه
ملينه يول
مسقول انت ..
*لو نقل..؟
وابمشيتك تكتل كتل
يابدر ليلي واكتمل
كافي زعل!
بسك بعد
يوجعني زعلك والنبي….
مابيـّـه حيل ازعل !
تبقه اوتضل انت الأمل
چا كافي يول
بطل زعل
يوجعني زعلك والنبي
مابيـّـه حيل ازعل !
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* نقل:- نوع من الحلويات العراقيه كروي الشكل ابيض اللون
فيه حبة حلوه
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كانون الثاني / 2018