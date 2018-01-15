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ظاهرة الاعتداء على الكوادر التدريسية في محافظة بابل خطر يهدد التعليم

تعرضت الكوادر التدريسية على مختلف مستوياتها إلى الاعتداء من قبل الطلبة وأولياء الأمور في محافظة بابل خلال الآونة الاخيرة.

اعتدى ولي أمر أحد التلاميذ على أحد المدرسين بالضرب والشتم في مدرسة بمحافظة بابل، وطالب المدرسين الحكومة والبرلمان العراقي بإقرار قانون حماية المعلم.

وقال المدرس الذي تعرض للشتم من قبل ولي أمر أحد التلاميذ إنني “تعرضت إلى اعتداء من قبل عم أحد التلاميذ بالشتم والاعتداء بالضرب، ورفعت دعوة عليه بمحكمة الاسكندرية”، مضيفاً أن المعتدي “قام برفع ثلاث دعاوى كيدية بحقي لأتنازل عن حقي الشخصي”.

كما طالبت إحدى المدرسات “بإقرار قانون حماية المعلم، ووضع قوانين حازمة للدفاع عن المعلم والمطالبة بحقوقه كاملة، وأن تقف الدوائر الرسمية وقفة استنكارية وبشدة ضد كل هذه الاعتداءات”.

من جهته ناشد مدرس آخر “الجهات المعنية وبالأخص وزير التربية والحكومة والبرلمان العراقي بتشريع قانون يجرم الاعتداء على المعلم واحترام هيبته”.

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