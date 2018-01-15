عاد قتل الشيعة في عقر دارهم

رشيد سلمان

عادت التفجيرات في المناطق الشيعية كل يوم بعد اندحار داعش عسكريا و الاسباب:

اولا: وجود حواضن سنّية في المناطق الشيعية و طبعا في المناطق السنية.

هذه الحواضن ليست خلايا نائمة كما يسميها البعض لأنها يقظة لديها معلومات دقيقة عن مكان التفجير و وقت التفجير و عدد الضحايا الشيعة.

ثانيا: السفارات الخليجية الوهابية و قنصلياتها على راسها السعودية تزود القتلة الارهابيين الوهابيين بالمعلومات الدقيقة لان لديها (حصانة) من التفتيش.

هذه السفارات و القنصليات تزود الإرهابيين بالمال و السلاح و المتفجرات و التعليمات لأنها لديها (حصانة) و من يدخلها من الارهابيين (محصن).

الدليل: عندما عينت السعودية سفيرها الجاسوس السبهان اتصل بدواعش الرئاسات الثلاث و شبكاتها و حواضن الدواعش تحت سمع و بصر الحكومة (لانه محصن) و سادت التفجيرات المناطق الشيعية.

السفير السعو\ي الشمري لا فرق بينه و بين السبهان لانه وهابي (محصن) يعمل بمباركة فخامة رئيس الوزراء الذي اصبح (مقربا) من آل سعودي بعد ان نال رضاهم.

ثالثا: اجهزة المخابرات الامريكية لديها خلايا داعشية في الحواضن السنّية و في الرئاسات الثلاث و شبكاتها تتعاون مع السعودية لقتل الشيعة كي تهددهم لتبقى القوات الامريكية بحجة التفجيرات.

رابعا: دواعش الشيعة في الرئاسات الثلاث و شبكاتها يستعدون للانتخابات و يستجدون رضى امريكا و السعودية لبقائهم في المناصب.

هذا يفسر سكوتهم بل رضاهم عن التفجيرات و بعد كل تفجير وقتل للشيعة (يوجّه فخامة رئيس الوزراء (بالتحقيق) و يستنكر بقية دواعش الشيعة الجريمة و يقرؤون الفاتحة على ارواح الشهداء لانهم و عوائلهم في امان.

ما هو الحل:

اولا: الخلاص من دواعش السنّة و حاضناتهم بإعلان دولة الوسط و الجنوب و تحصينها بالخنادق و الحواجز.

في دولة الوسط و الجنوب ينعم الشيعة بنفطهم و ارضهم و يحافظون على ارواحهم و ممتلكاتهم و طز بالعراق الموحد الوهمي.

ثانيا: منع دخول (الاجانب) من كل القوميات و الاجناس الا بعد التأكد من هويتهم و اماكن تواجدهم و مراقبتهم.

ثالثا: الخلاص من دواعش الشيعة الافندية و المعممين المتواجدين في الرئاسات الثلاث و شبكاتها و خارجها (بكل الوسائل آخرها الانتخابات).

دواعش الشيعة لا يمكن اصلاحهم لانهم:

واحد: خانوا الامانة.

اثنان: ادمنوا على الثراء بعد نهب نفط الشيعة.

ثلاثة: عوائلهم في انتظارهم خارج العراق تنعم بنفط الشيعة ولد الخايبة المنهوب.

حقيقة تاريخية: لن يرضى السنّة بكل قومياتهم على الشيعة بكل قومياتهم حتى لو اتبعوا ملّتهم لانهم روافض و (صفويون) مع انّ ائمة السنة صفويين.