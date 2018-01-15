Posted on by

عاد قتل الشيعة في عقر دارهم

رشيد سلمان
عادت التفجيرات في المناطق الشيعية كل يوم بعد اندحار داعش عسكريا و الاسباب:
اولا: وجود حواضن سنّية في المناطق الشيعية و طبعا في المناطق السنية.
هذه الحواضن ليست خلايا نائمة كما يسميها البعض لأنها يقظة لديها معلومات دقيقة عن مكان التفجير و وقت التفجير و عدد الضحايا الشيعة.
ثانيا: السفارات الخليجية الوهابية و قنصلياتها على راسها السعودية تزود القتلة الارهابيين الوهابيين بالمعلومات الدقيقة لان لديها (حصانة) من التفتيش.
هذه السفارات و القنصليات تزود الإرهابيين بالمال و السلاح و المتفجرات و التعليمات لأنها لديها (حصانة) و من يدخلها من الارهابيين (محصن).

الدليل: عندما عينت السعودية سفيرها الجاسوس السبهان اتصل بدواعش الرئاسات الثلاث و شبكاتها و حواضن الدواعش تحت سمع و بصر الحكومة (لانه محصن) و سادت التفجيرات المناطق الشيعية.
السفير السعو\ي الشمري لا فرق بينه و بين السبهان لانه وهابي (محصن) يعمل بمباركة فخامة رئيس الوزراء الذي اصبح (مقربا) من آل سعودي بعد ان نال رضاهم.
ثالثا: اجهزة المخابرات الامريكية لديها خلايا داعشية في الحواضن السنّية و في الرئاسات الثلاث و شبكاتها تتعاون مع السعودية لقتل الشيعة كي تهددهم لتبقى القوات الامريكية بحجة التفجيرات.
رابعا: دواعش الشيعة في الرئاسات الثلاث و شبكاتها يستعدون للانتخابات و يستجدون رضى امريكا و السعودية لبقائهم في المناصب.
هذا يفسر سكوتهم بل رضاهم عن التفجيرات و بعد كل تفجير وقتل للشيعة (يوجّه فخامة رئيس الوزراء (بالتحقيق) و يستنكر بقية دواعش الشيعة الجريمة و يقرؤون الفاتحة على ارواح الشهداء لانهم و عوائلهم في امان.

ما هو الحل:
اولا: الخلاص من دواعش السنّة و حاضناتهم بإعلان دولة الوسط و الجنوب و تحصينها بالخنادق و الحواجز.
في دولة الوسط و الجنوب ينعم الشيعة بنفطهم و ارضهم و يحافظون على ارواحهم و ممتلكاتهم و طز بالعراق الموحد الوهمي.
ثانيا: منع دخول (الاجانب) من كل القوميات و الاجناس الا بعد التأكد من هويتهم و اماكن تواجدهم و مراقبتهم.
ثالثا: الخلاص من دواعش الشيعة الافندية و المعممين المتواجدين في الرئاسات الثلاث و شبكاتها و خارجها (بكل الوسائل آخرها الانتخابات).
دواعش الشيعة لا يمكن اصلاحهم لانهم:
واحد: خانوا الامانة.
اثنان: ادمنوا على الثراء بعد نهب نفط الشيعة.
ثلاثة: عوائلهم في انتظارهم خارج العراق تنعم بنفط الشيعة ولد الخايبة المنهوب.

حقيقة تاريخية: لن يرضى السنّة بكل قومياتهم على الشيعة بكل قومياتهم حتى لو اتبعوا ملّتهم لانهم روافض و (صفويون) مع انّ ائمة السنة صفويين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close