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كوردستان تخصص مليون دولار لـ40 طالبا خاصا

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن صرف نحو مليون دولار كاستحقاقات طلبة برنامج بناء القدرات المستمرين بالدراسة ويستفيد منها 40 طالبا.
وقال المتحدث باسم الوزارة عباس اكرم انه بعد الموافقة على صرف مبلغ (30) مليون دولار لطلبة برنامج بناء القدرات، قررت لجنة توزيع المستحقات المالية لطلبة بناء القدرات صرف القائمة الاولى لسنة 2018 للمستحقات المالية لطلبة البرنامج.
واضاف اكرم ان القائمة الاولى لتلك المستحقات لهذه السنة تضم مبلغ 947 الفا و827 دولارا مخصصة لـ(40) طالبا ضمن البرنامج في جامعات جيهان من المستمرين في الدراسة.
وفي الاطار ذاته ابلغت الوزارة جميع طلبة برنامج بناء القدرات الذين ظهرت اسماؤهم في القائمة الاولى للسنة الحالية ومجموعهم 40 طالبا او من ينوب عنهم لمراجعة الوزارة من اجل تسلم صك الصرف الخاص بالمستحقات المالية.
واوضح المتحدث باسم الوزارة انها قامت في مراحل سابقة بصرف مبلغ 19 مليون دولار لهذا الغرض ضمن برنامج بناء القدرات.

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