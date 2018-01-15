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هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب محافظة ميسان

أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية بحدوث هزة أرضية، مساء اليوم الإثنين 15 كانون الثاني 2018 في تمام الساعة 5.27 بالتوقيت المحلي في محافظة ميسان .

وقالت الهيئة على موقعها الرسمي إن الهزة الأرضية تبعد 16 كم جنوب غرب مركز العمارة، وبلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر .

وأوضحت أن المواطنين في العمارة وما حولها شعروا بقوتها، مشيرةً إلى حدوث هزة ارتدادية خفيفة في العاصمة بغداد .

وأردفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أنه لم ترد أنباء عن حصول أضرار، وناشدت المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر.

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