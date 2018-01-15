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وزير الخارجية الروسي: سنتوسط بين أربيل وبغداد إذا طلب منا ذلك

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه في حال طلبت أربيل وبغداد من بلاده فإنهم على استعداد للتوسط بينهما ولعب دور فعال في حل المشكلات بين الطرفين بما يحفظ مصالح الطرفين.

وفي معرض إجابته على سؤال خلال مؤتمره الصحفي السنوي المنعقد اليوم الاثنين 15 كانون الثاني 2018، قال لافروف عن المشكلات بين أربيل وبغداد: “سيكون دورنا موضع ترحيب وسيكون في صالح كل من أربيل وبغداد، وسنعمل على حل جميع الخلافات من خلال حوار وطني، ولو كان الجانبان بحاجة إلى وساطتنا وكانت المساعي الروسية الكبرى مطلوبة، فبإمكاني أن أؤكد بأن روسيا سيكون لها دور هام في هذه القضية”.

وفي ذات المؤتمر، تحدث وزير الخارجية الروسي عن عدد من القضايا الأخرى ومن بينها التهديدات التركية لإقليم عفرين في كوردستان سوريا، ودعا تركيا إلى التوقف عن عمليات القصف.

وكانت روسيا الدولة العظمى الوحيدة التي لم تعارض استفتاء إقليم كوردستان العام الماضي، وعبّر كبار مسؤوليها مراراً عن احترامهم رغبة الشعب الكوردي في إجراء الاستفتاء وفي سعيه إلى استقلال كوردستان. وأعلن لافروف: “من المهم لنا أن يحقق الشعب الكوردي أسوة بجميع شعوب الأرض تطلعاته وينال حقوقه القانونية”.

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