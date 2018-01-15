‎الخارجية المصرية :‬سنعيد على أثيوبيا طرح مشاركة البنك الدولي في مفاوضات السد

‎القاهرة– مصطفى عمارة

‎اكد مصدر بوزارة الخارجية فى تصريحات خاصة للزمان ان مصر ستطرح على رئيس الوزراء الاثيوبى والذى يقوم بزيارته المرتقبة اليوم مشاركة البنك الدولى فى المفاوضات الحالية لسد النهضه واضاف المصدر ان حل الخلاف حول تخزين المياه فى بحيرة سد النهضة ،واضاف المصدر هو نقطة انطلاق لتطوير التعاون مع الجانب الاثيوبي ،وقال المصدر ان ملف الارهاب والسلم والامن فى منطقة القرن الافريقى والبحر الاحمر ستكون من ضمن الملفات التى سوف يتم مناقشتها خلال الزيارة.

‎وتوقع المصدر التوصل الى حل توافقي بين مصر واثيوبيا حول سد النهضة خلال الزياره وفيما يتعلق باحتمالات زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي للبرلمان اكد حاتم الباشا عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان فى تصريحات للزمان ان تلك الزياره تتوقف على قيام رئيس الوزراء الاثيوبى بالاجابه على الاسئلة التى سلمها اعضاء البرلمان للسفير الاثيوبى بالقاهرة حول سد النهضة.

‎ فى السياق ذاته طالب عدد من الخبراء باستغلال زيارة ديسالين للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد ،واوضحت منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية سابقا تعد خطوة ايجابية نحو استئناف مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بالتاثيرات السلبية لسد النهضة فضلا عن مشاركة البنك الدولي فى المفاوضات، وقالت انه يجب التركيز فى الزياره على المشكلة المتعلقة بقواعد ملء الخزان باعتبارها المشكله الاساسية فى سد النهضة .‎واوضح هاني رسلان خبير المياه بمركز الاهرام ان الزيارة بداية للحل السياسي خاصة مع صعوبة تعديل المسار الفنى وعن احتمالات نشوب نزاع مسلح حول سد النهضة، اكد محمود ابوزيد وزير الرى السابق فى حوار مع الزمان ان هذا الاحتمال مستبعد تماما كما استبعد احتمال انهيار السد بسبب العوامل الجغرافيه .