الأمم المتحدة تحذر العراق: “الارهابيون” يشكلون تهديداً للبلاد

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، اليوم الاثنين، التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي وقعت في بغداد صباح اليوم والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال كوبيش في بيان إن “هذا التفجير الانتحاري المزدوج الجبان والمروع الذي استهدف وبشكلٍ عشوائيٍ ساحةً مزدحمةً في بغداد خلال ساعة الذروة الصباحية هدفه الوحيد هو إيقاعُ أكبرِ عددٍ ممكنٍ من الضحايا بين المدنيين الأبرياء”.

وأضاف أن “الإرهابيين هُزموا مؤخراً في ميدان المعركة لكنهم ما زالوا يُشكّلون تهديداً للبلاد وبخاصّةٍ للمواطنين العاديين الذين ما زالوا يعانون من هجماتهم”.

ودعا كوبيش السلطات الى “توخي المزيد من اليقظة وتعزيز الوحدةِ بين أبناء الشعب العراقي لإحباط أهداف الإرهابيين مثل داعش الذين يسعون إلى عرقلة تعافي البلاد بعد نزاعٍ طويل”.