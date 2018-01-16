البرلمان العربي يؤكد دعمه للعراق رئيساً وحكومةً وشعباً في محاربة التنظيمات الإرهابية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اعرب رئيس البرلمان العربي عن ادانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف، اليوم الإثنين الخامس عشر من يناير 2018 الجاري المدنيين وسط بغداد، وراح ضحيته العشرات من الأبرياء.

واعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في تصريح له اليوم دعم البرلمان للعراق رئيساً وحكومةً وشعباً في محاربة التنظيمات الإرهابية، معزيا أسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت ساحة الطيران وسط بغداد قد شهدت اليوم مقتل حوالي 26 شخصا واصيب عشرات اخرون اثر هجوم نفذه انتخاريان يرتديان حزامين ناسفين