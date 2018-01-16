العامري يعلن سببا وحيدا لانسحابه من تحالف العبادي

عزا هادي العامري زعيم قائمة “الفتح” الانتخابية التي تضم بغالبيتها كتلا تمثل الحشد الشعبي يوم الثلاثاء انسحاب القائمة من التحالف مع ائتلاف النصر بزعامة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى أسباب “فنية”، نافيا اشتراط القائمة على العبادي بعدم التحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

وقال العامري في بيان له اليوم، ان “انسحاب تحالف الفتح من تحالف ( النصر) جاء لاسباب فنية، وليس كما يشاع في الاعلام والمتصيدين بالماء العكر انه جاء لخلافات مع رئيس الوزراء المحترم حول شروط الترشيح لرئاسة الوزراء المقبلة”.

وأضاف انه “للامانة التاريخية ان رئيس الوزراء لم يبحث في هذا الموضوع مطلقاً اثناء المفاوضات لا من قريب ولا من بعيد، (..)، ونحن مستعدون للتحالف معهُ بعد الانتخابات”.

وتابع العامري ان “دعوة الصدر والمالكي والحكيم لهذا التحالف كان بالاتفاق مع رئيس الوزراء”، مردفا بالقول ان “ما يشاع ان تحالف الفتح اشترط على رئيس الوزراء عدم مشاركة تحالف الصدر والحكيم في هذا التحالف ما هي الا أكاذيب ليس لها أساس من الصحة”.

وانهى العامري وهو أيضا زعيم منظمة بدر بيانه بالقول “نحن ماضون في مشروعنا التغييري في خدمة هذا الشعب بقلوب مفتوحة وايادٍ ممدودة لكل المخلصين المشاركين في بناء الوطن”.

وانسحب ائتلاف “الفتح” المتشكل من قيادات الحشد الشعبي، امس الاثنين من تحالف انتخابي يقوده حيدر العبادي، بعد يوم من اتفاق بهذا الصدد.

وكان العبادي اعلن التحالف مع قائمة “الفتح” برئاسة هادي العامري، وتضم المجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، و8 من فصائل الحشد، و١١ حزبا وكيانا آخرين.

أما تحالف النصر التابع للعبادي فقد انضمت إليه ايضا كتلة الفضيلة، وتيار الإصلاح برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ومستقلون برئاسة حسين الشهرستاني، فضلا عن ثلاث كتل من القوى السنية إحداها تابعة لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي وتحمل اسم (بيارق الخير).

هذا التحالف دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري الى انتقاده بشدة ورأى فيه تجسيد للمحاصصة.