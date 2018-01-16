العبادي يعلق على اجتماعات وفدي بغداد واربيل: لا نمتلك قواعد بيانات بأعداد موظفي كوردستان

قال رئيس مجلس الوزراء حدير العبادي يوم الثلاثاء ان حكومته تسعى لحل جميع الخلافات والقضايا العالقة مع إقليم كوردستان.

يأتي هذا بعد اجتماعات ومفاوضات بين وفدين من أربيل وبغداد تبادلا زيارتين من اجل حل القضايا الخلافية كمسألة المنافذ والمعابر الحدودية، ورفع الحظر عن الرحلات الدولية عن مطاري أربيل والسليمانية، والسدود في الإقليم، والعائدات النفط والغاز أيضا مقابل دفع الرواتب لموظفي كوردستان.

وقال العبادي في مؤتمره الأسبوعي الذي يعقده عقب اجتماع يجمعه بفريقه الحكومي من الوزراء، انه “نسعى لحل جميع المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان”.

وأضاف “اننا جادون بدفع رواتب جميع موظفي إقليم كوردستان”.